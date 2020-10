Meryl Streep e Nicole Kidman arrivano su Netflix nel trailer ufficiale di The Prom!

Pochi minuti fa Netflix ha pubblicato il primo trailer ufficiale del musical di Ryan Murphy The Prom, che include un cast all-star trainato dalle vincitrici del premio Oscar Meryl Streep e Nicole Kidman.

Insieme a loro anche il vincitore dell'Emmy James Corden, Andrew Rannells, Ariana DeBose e l'esordiente Jo Ellen Pellman: "Spero che il film possa fornire un modo per tornare alla normalità", ha Murphy a Variety. “Questo è il ballo di fine anno che avremo tutti quest'anno. Celebra i film e celebra Broadway, e arriva alla fine di un anno molto difficile. Sono incredibilmente felice per questo film."

La commedia musicale di Broadway segue un gruppo di attori di Broadway dimenticati che aiutano un'attrice lesbica ad andare al ballo di fine anno come parte di mossa pubblicitaria per tornare in auge. Dee Dee Allen (Meryl Streep), due volte vincitrice del Tony Award, fa coppia con Barry Glickman (James Corden) in un musical sulla First Lady Eleanor Roosevelt, musical che però risulta un fiasco totale: ognuno di loro riceve recensioni devastanti che uccidono la loro carriera e allora insieme decidono di rilanciare la propria reputazione gettandosi a capofitto in una causa di beneficenza. A loro si uniscono anche la veterana del coro di Broadway Angie Dickinson (Nicole Kidman) e l'attore sfortunato Trent Oliver (Andrew Rannells), e tutti insieme iniziano a sostenere Emma Nolan (Jo Ellen Pellman), una studentessa delle superiori a cui è stato vietato di portare la fidanzata al ballo.

Al suo debutto in un lungometraggio, l'attrice Jo Ellen Pellman vede il suo ruolo come "un'esperienza unica nella vita", poiché condividerà lo schermo con alcune delle più grandi star di tutti i tempi. Inoltre Ariana DeBose ha commentato: "Mi sento onorata di rappresentare per Latinx e la rappresentazione Queer". La DeBose si conferma la donna dei musical del momento, avendo già ottenuto un incredibile successo con Hamilton su Disney+ e ricoperto il ruolo di co-protagonista del remake di West Side Story di Steven Spielberg, sfortunatamente rinviato a dicembre 2021.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla foto di The Prom, la cui uscita è prevista per l'11 dicembre prossimo.