Meryl Streep: 'Mi dissero che ero troppo brutta per il cinema'

Meryl Streep che questa sera vedremo su La5 con É complicato, è certamente una delle attrici di maggiore successo della storia del cinema ma, gli inizi della sua carriera non sono stati poi così facili. A quanto pare nel corso dei primi provini le dissero che era troppo brutta per sfondare nel mondo di Hollywood.

"Durante il mio provino per King Kong mi fu detto che ero troppo brutta per la parte. Per me quello è stato un momento davvero determinante. Quel semplice commento sprezzante avrebbe potuto far deragliare i miei sogni di diventare un'attrice o costringermi a tirare su le maniche e credere in me stessa. Ma ho preso un respiro profondo e mi sono detta: 'Mi spiace che tu pensi che io sia troppo brutta per il tuo film, ma la tua è solo un'opinione in un mare che ne contiene migliaia. E adesso andrò a cercarmi una marea più gentile'. Sono andata dritta per la mia strada".

Sappiamo bene poi le cose come sono andate, per fortuna Meryl Streep non si è lasciata abbattere da quel commento inopportuno ed è riuscita ad ottenere tutto ciò che meritava per il suo incredibile talento. D'altronde i 3 Premi Osca vinti e le 21 nomination in totale (record assoluto) non sono di certo un caso. Nel corso della quarantena tra l'altro, la dea del cinema è diventata regina incontrastata di Zoom, dimostrando tutta la sua incredibile sagacia.