Quanto vale Meryl Streep? L'enorme patrimonio della star premio Oscar

Meryl Streep è una delle attrici più importanti della storia di Hollywood e, nel corso della sua leggendaria carriera ha potuto portare a casa un numero straordinario di premi e compensi stratosferici per le proprie performance. Cerchiamo di fare chiarezza su quanto guadagni l’attrice del New Jersey e sul suo patrimonio netto.

Dopo aver parlato della possibilità del ritorno di Meryl Streep in Mamma Mia! 3, torniamo a parlare della protagonista di Il Diavolo Veste Prada per provare ad curiosare a proposito dei guadagni stellari della star di Hollywood.

Secondo Celebrity Net Worth il patrimonio della Streep si assesterebbe sui 160 milioni di dollari, cifra che l’attrice sarebbe riuscita a tirare su partendo da un modesto compenso di 35000 dollari per Il Cacciatore e continuando a far crescere il proprio valore e la propria remunerazione nel corso degli anni a suon di grandi interpretazioni, potendosi permettere, da un certo punto in poi della propria carriera di essere assolutamente intransigente per quanto riguardasse una compensazione che le sembrasse adeguata.

A tal proposito, l’attrice ha raccontato a Variety di quando costrinse la produzione di Il Diavolo Veste Prada ad alzare l’offerta a lei rivolta: “L’offerta, a mio avviso, era bassa, se non addirittura insultante. Non rispecchiava il mio effettivo valore per il progetto. Avevo deciso di rinunciare, poi hanno raddoppiato la cifra. Avevo 55 anni e avevo appena imparato, molto tardi, a trattare per conto mio”.

Il compenso corrisposto all’interprete di Miranda Priestly fu, alla fine dei conti, di 5 milioni di dollari, cifra simile a quelle ricevute per altri lavori successivi.

Oltre alla remunerazione fissa, inoltre, la Streep ha saputo firmare dei contratti che le garantissero una percentuale sugli incassi dei film, mossa con cui ha potuto far lievitare il proprio patrimonio.

A proposito di uno dei suoi film più di successo, vi lasciamo alla notizia che Meryl Streep non si trovò bene nell’usare il Metodo per il Diavolo Veste Prada.