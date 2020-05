Meryl Streep è diventata la regina di Zoom: drink e canto nell'esilarante video

Nel corso della quarantena se ne sono viste di ogni, ma forse nessuno batte la Meryl Streep che beve e canta a squarciagola in accappatoio durante una diretta di Zoom.

L'occasione si è presentata per i festeggiamenti dei 90 anni di Stephen Sondheim, leggendario compositore musicale e drammaturgo dalla gloriosa carriera considerato come uno dei padri del musical moderno, avendo firmato tra le altre cose anche i testi di West Side Story e il brano del 1991 "Sooner or later", interpretata da Madonna in Dick Tracy e vincitrice di un Oscar per la miglior canzone originale.

La Streep, in compagnia di Christine Baranski e Audra McDonald, è apparsa sulla rete in accappatoio e con un Martini in mano, mentre insieme alle colleghe si è divertita ad intonare le più celebri composizioni di Sondheim: il video è diventato immediatamente virale, e potete trovarne uno spezzone nel filmato di YouTube che vi proponiamo in calce all'articolo.

Tra l'altro la star torna nelle tv italiane proprio questa sera con ben due film, The River Wild - Il Fiume della Paura in onda su Iris dalle 21:00 e Innamorarsi, a seguire sempre su Iris dalle 23:14: nel secondo film è accompagnata a Robert De Niro, che disse di lei: "Io penso sempre a qualche progetto da realizzare insieme a Meryl, una commedia teatrale, un film, qualsiasi cosa. Lavorare con lei è il massimo".

All'epoca dell'uscita di Innamorarsi Robert De Niro e Meryl Streep avevano già lavorato insieme ne Il Cacciatore, ed entrambi avevano vinto due Oscar: lei per La scelta di Sophie (1982) e Kramer contro Kramer, lui per Toro scatenato (1980) e Il padrino - Parte II (1974); molti anni dopo, nel 2012, la Streep si sarebbe portata in vantaggio vincendo un terzo Oscar per The Iron Lady (2011).

