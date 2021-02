Meryl Streep, dall'Oscar scordato in bagno al record di premi: 5 curiosità sull'attrice

Meryl Streep è senza ombra di dubbio una delle interpreti più apprezzate del panorama cinematografico mondiale. L'attrice nel corso della sua carriera ha interpretato i ruoli più disparati, passando dall'iconica Miranda Priestly fino ad arrivare alla lady di ferro Margaret Tutcher. Ecco dunque alcune curiosità sul suo conto.

Meryl Streep è l'attrice più nominata al mondo! Ha ottenuto 32 nomination ai Golden Globe, con nove vittorie (un record) e 21 nomination agli Oscar con ben tre vittorie. Questo la rende l'attrice più nominata della storia.

Ha ottenuto 32 nomination ai Golden Globe, con nove vittorie (un record) e 21 nomination agli Oscar con ben tre vittorie. Questo la rende l'attrice più nominata della storia. A 23 anni, Meryl studiava per diventare avvocato ambientalista. Tuttavia, ha fallito ad un esame e ha abbandonato gli studi, rritenendo che quella carriera non facesse per lei.

Meryl è diventata la portavoce del museo nazionale di storia delle donne e ha donato al museo stesso tutto compenso ricevuto per The Iron Lady .

. Il 24 novembre 2014, l'allora presidente Barack Obama ha conferito a Meryl la medaglia presidenziale della libertà . Questo è il più alto onore civile che un americano possa ricevere.

. Questo è il più alto onore civile che un americano possa ricevere. Nel 1979, quando vinse il suo primo Oscar, Meryl Strep lasciò la sua statuetta in bagno sopra il water. Fortunatamente per lei, qualcuno l'ha notata l'ha restituito al legittimo proprietario.

Sembra assurdo ma, pare che gli inizi della carriera di Meryl Streep non siano stati semplici. L'attrice infatti fu bocciata ad uno dei suoi primi provini in quanto ritenuta troppo brutta per il cinema