Meryl Streep compie 73 anni: 'Al provino per King Kong mi dissero che ero troppo brutta'

Il 22 giugno è, per il mondo del cinema, una sorta di Natale: a compiere gli anni oggi non è infatti un'attrice qualunque, ma qualcosa in più di un'icona, forse l'icona per eccellenza per quanto concerne il mondo della settima arte, che a lei ha dato tanto ma a cui lei ha dato ancora di più. Stiamo parlando, ovviamente, di Meryl Streep.

Considerata dai molti la miglior attrice di tutti i tempi, la star de Il Diavolo Veste Prada nasceva infatti il 22 giugno del 1949: nel giorno del suo 73esimo compleanno, dunque, vogliamo ricordare alcune sue famosissime dichiarazioni circa un clamoroso rifiuto ricevuto durante un provino per King Kong ad opera di Dino De Laurentiis.

"Era il 1975 e mentre ero lì per essere giudicata, il produttore (Dino De Laurentiis) disse in italiano a suo figlio che aveva organizzato i casting: 'Che brutta! Perché me l'hai portata?' Ho compreso perfettamente cosa avesse detto perché capisco l'italiano. Per me quello è stato un momento davvero determinante, quel semplice commento sprezzante avrebbe potuto far deragliare i miei sogni di diventare un'attrice oppure costringermi a tirare su le maniche e credere in me stessa. Ho scelto la seconda, ho fatto un respiro profondo e ho detto: 'Mi spiace che pensi che io sia troppo brutta per il tuo film, ma la tua è solo un'opinione in un mare che ne contiene migliaia. E adesso andrò a cercarmi una marea più gentile" furono le parole di Meryl Streep al riguardo.

Un episodio entrato nella storia come una dalle cantonate più incredibili mai prese da un produttore (oltre che, ovviamente, per i modi alquanto criticabili di De Laurentiis): fortunatamente, però, non bastò un piccolo intoppo a togliere alla nostra Meryl la voglia di farsi valere. Qui, intanto, trovate un nostro approfondimento sui migliori film di Meryl Streep.