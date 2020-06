Meryl Streep: buon compleanno alla leggenda vivente di Hollywood

Quando si pensa ad una leggenda vivente di Hollywood, spesso tra i primi tre nomi che vengono citati compare immancabilmente il suo. Meryl Streep, 71 anni oggi, si è guadagnata lo status di diva. Grazie ai suoi film, ai suoi incredibili record e al suo immenso talento che l'hanno resa un mostro sacro dell'industria cinematografica americana.

E poi i record. Poche star di Hollywood possono vantare di poter primeggiare in così tante categorie. Meryl Streep sì. L'attrice nel corso della sua carriera ha collezionato 21 candidature ai premi Oscar, come nessun altro in tutta la storia del cinema, oltre a 31 nomination ai Golden Globe. Come nessun altro. Inoltre Streep è l'unica attrice ad esser stata candidata almeno una volta agli Oscar in cinque diversi decenni, dagli anni '70 ad oggi. Senza dimenticare che fa parte delle 'magnifiche sette' attrici che sono riuscite a vincere la statuetta alla miglior interprete protagonista e non protagonista.



Una carriera irripetibile e piena zeppa di titoli, impossibili da ricordare in poche righe. E allora è forse grazie alla sua lunga lista di interpretazioni che l'hanno portata sotto i riflettori dell'Academy. Da Il cacciatore di Michael Cimino al romantico I ponti di Madison County, sino a film produttivamente minori ma degni d'attenzione come Il ladro di orchidee, Julie & Julia e La musica nel cuore.

Per non parlare di titoli più recenti come The Post, dove ha recitato al fianco di Tom Hanks, o Piccole donne di Greta Gerwig.



E proprio su Everyeye trovate alcuni articoli che raccontano i film in cui Meryl Streep ha sfoggiato il proprio incredibile talento: la recensione di The Post e la recensione de Il dubbio, dove ha recitato al fianco di Philip Seymour Hoffman. E tanti auguri, immensa Meryl.