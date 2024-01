Meryl Streep su Barbie: 'Ha salvato Hollywood e i lavori di tutti noi'

La leggendaria attrice Meryl Streep, tra le star dei record agli Oscar, ha lodato i risultati ottenuti da Barbie, nuovo film diretto da Greta Gerwig e prodotto e interpretato da Margot Robbie.

Ai Palm Springs Film Awards di giovedì sera, infatti, Meryl Streep ha fatto una rara apparizione pubblica e ne ha approfittato per elogiare il blockbuster Warner Bros, divenuto il maggior incasso del 2023 e allo stesso tempo il miglior risultato di sempre nella storia dello studio. La Streep, che era presente all'evento per consegnare a Carey Mulligan l'International Star Award, è salita sul palco dopo la consegna di un precedente premio a Billie Eilish e Finneas per la loro canzone di successo "What Was I Made For?", realizzata per la colonna sonora del film di Greta Gerwig.

“Voglio solo dire una cosa a Billie e Finneas" ha esordito Meryl Streep. "Il film Barbie ha salvato tutta Hollywood l'estate scorsa e i lavori di tutti noi. Avete portato gioia a innumerevoli generazioni, e dovreste cavalcare quell'onda, ragazzi miei, perché prima o poi vi avverto che diventerete anche voi vecchi come me!"

Per altri contenuti sul film, vi segnaliamo che gli Oscar hanno giudicato Barbie un film non originale, il che vuol dire che l'opera concorrerà nella sezione delle migliori sceneggiature adattate.