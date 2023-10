Merry Little Batman: il film di Natale di Prime Video su Batman mostra il primo poster

Dopo la prima locandina di Batman Caped Crusader, l'attesissima nuova serie tv animata di Prime Video, la piattaforma di streaming on demand ha pubblicato anche il primo poster di Merry Little Batman, un film natalizio dedicato al celebre supereroe DC.

Merry Little Batman è una commedia d'azione animata per famiglie che secondo Amazon è "destinata ad unirsi alla galleria dei classici film natalizi su guardie e ladri". La storia segue il giovane Damian Wayne, il figlio di Bruce (che esordirà in versione live-action nel prossimo film DCU Batman: The Brave & The Bold), si ritrova da solo a Wayne Manor durante la sera della vigilia di Natale, deve trasformarsi in "Little Batman" per difendere la casa della sua famiglia (e tutta Gotham City) da una gang di truffatori e supercriminali intenzionati a rovinare le festività.

Insieme al post, che potete trovare in calce all'articolo, è stato comunicato che Merry Little Batman avrà un cast vocale guidato da Luke Wilson e impreziosito anche da Yonas Kibreab, David Hornsby e James Cromwell, ma i loro ruoli al momento non sono ancora stati rivelati. Mike Roth ha diretto Merry Little Batman da una sceneggiatura di Morgan Evans, con Roth che è anche produttore esecutivo insieme a Sam Register. La data d'uscita è fissata per l'8 dicembre prossimo, in esclusiva su Prime Video.

Per quanto riguarda i futuri titoli di Batman in arrivo su Prime Video, ricordiamo che i personaggi DC torneranno anche nella serie Bat-Family, legata a Merry Little Batman, e ovviamente nell'attesissima Batman: Caped Crusader, nuova serie tv per adulti creata da JJ Abrams, Bruce Timm e Matt Reeves, il regista di The Batman con Robert Pattinson.