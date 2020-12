Merry Christmas: ecco quale personaggio di Natale siete in base al segno zodiacale

All'interno dello sconfinato catalogo dei film di Natale esistono i più classici personaggi che negli anni sono diventati veramente iconici. Tra questi il Grinch interpretato ad esempio da Jim Carrey o l'elfo di Will Ferrell nell'omonimo film di Jon Favreau. Scoprite quale personaggio siete proprio voi in base al calcolo del vostro segno zodiacale.

Come ormai d'abitudine, Screen Rant propone una sua lista di personaggi natalizi alternativi da scegliere in base al segno zodiacale e che rappresentano al meglio lo spirito con cui ciascuno di voi affronterà queste festività, condizionate purtroppo dalla pandemia di coronavirus - speriamo per la prima e unica volta nella storia. Si parte subito in ordine cronologico dall'Ariete.

Ariete: Clark Griswold, è il protagonista del film Un Natale esplosivo (National Lampoon's Christmas Vacation), capace di agire con tutti i mezzi in suo possesso per confezionare un Natale perfetto per la sua famiglia.

Toro: Scott Calvin, ovvero l'improbabile protagonista di Santa Claus che uccide involontariamente Babbo Natale ed è costretto a prenderne il posto recuperando così lo spirito del Natale che aveva perduto da bambino.

Gemelli: Buddy l'elfo, il protagonista di Elf interpretato da Will Ferrell e che vedeva alla regia il buon Jon Favreau che oggi sappiamo aver preso tutt'altra strada, con Marvel prima e Star Wars oggi (è l'autore di The Mandalorian). Accostate ai gemelli sono caratteristiche come la curiosità e la gentilezza.

Cancro: George Bailey, l'immortale protagonista de La vita è meravigliosa, il classico di Natale per eccellenza citato anche come film di Natale preferito dal Ted Mosby di How I Met Your Mother; il personaggio è molto protettivo nei confronti della famiglia, tratto caratteristico dei soggetti di segno Cancro.

Leone: Ralphie Parker, è il giovane protagonista di A Christmas Story - Una storia di Natale, tra i personaggi meglio definiti per questo genere di film. Un personaggio che scivola spesso nel dramma quando sente di aver sbagliato incolpevolmente. Un leone insomma.

Vergine: Katarina Andrich, la protagonista del recente Last Christmas, già diventato un classico romantico del Natale. Interpretato da Emilia Clarke il suo è un personaggio che mette il pragmatismo davanti al resto, ma che imparerà anche a essere più gentile.

Bilancia: Charles Dickens, interpretato da Gonzo the Great nel classico per tutta la famiglia Festa in casa Muppet del 1992. Il suo è un personaggio accostato al senso di giustizia, tipico dello scrittore inglese, e sinonimo di Bilancia.

Scorpione: Kevin McCallister, il simpatico e pestifero ragazzino protagonista dei primi due capitoli di Mamma ho perso l'aereo che resero celebre in tutto il mondo Macaulay Culkin. Un personaggio dall'energia sconfinata tipica degli scorpioni.

Sagittario: Ebenezer Scrooge, ovvero il burbero protagonista del Canto di Natale dickensiano, che viene risvegliato dal suo iniziale torpore emotivo dai fantasmi del Natale per poi scoprire la gioia di vivere e di condividere gli affetti.

Capricorno: Natalie, personaggio dei tanti che compongono il quadro corale di Love, Actually, diventato uno dei più noti classici natalizi moderni. Fa sempre il suo lavoro al meglio delle proprie capacità e prova che il concetto di indipendenza è possibile anche in una rom-com.

Acquario: Mr. Green, nell'ultimo atto di Sballati per le feste! appare questo personaggio interpretato da Michael Shannon, che porta il film a trovare il suo vero spirito natalizio. Originale e strambo proprio come il segno dell'Acquario.

Pesci: Susan Walker, la bambina protagonista del classico Il miracolo della 34ª strada, interpretata da una giovanissima Natalie Wood nel film del 1947. Inizialmente cinica e scettica, verso la fine del film risplenderà di ottimismo e dimostrerà di essere più saggia di quanto l'età non suggerisca.