Merrily We Roll Again: Paul Mescal nel film che Linklater girerà nel corso di 20 anni

Vi ricordate di Merrily We Roll Again? Si tratta della nuova sfida cinematografica di Richard Linklater, una storia che verrà girata nell'arco di vent'anni. Secondo quanto riportato da diverse testate internazionale, Paul Mescal sarebbe in trattative per unirsi al progetto, che ha già aperto i battenti da diverso tempo, al posto di Blake Jenner.

Originariamente, Blake Jenner era stato scritturato per il ruolo principale di Franklin Shepard, ma circola voce che Jenner abbia abbandonato il film dopo le accuse di violenza domestica mosse dalla ex-moglie e star di Supergirl Melissa Benoit.

Un articolo di Above the Line ha confermato l'uscita di Jenner dal progetto con Paul Mescal in trattative per sostituirlo. Sebbene Jenner abbia già girato alcune scene in quello che sarà un progetto ventennale, il sostituto si troverebbe nelle prime fasi del film di Linklater, quindi non sarebbe troppo difficile eseguire un recast in questo momento.

Merrily We Roll Along coprirà un arco di tempo di vent'anni e Linklater, proprio come in Boyhood (che copriva una narrazione di 12 anni reali), sta girando il film nella stessa linea temporale del musical di Broadway da cui è tratto. Se il calendario delle riprese sarà simile a quello di Boyhood, si tratterà di piccole riprese nel corso degli anni, ma comunque di un totale di 20 anni di riprese, e la scelta di Mescal per il ruolo di Franklin è interessante ed emozionante, soprattutto dopo l'exploit dell'attore in Aftersun, folgorante esordio di Charlotte Wells (uscito in Italia direttamente su Mubi).

Se le trattative andranno a buon fine, Mescal si unirà a Beanie Feldstein nel ruolo di Mary Flynn e a Ben Platt in quello di Charley. Il personaggio di Mescal, Franklin, è un ex compositore teatrale che lascia New York, la sua carriera e i suoi amici per trasferirsi a Los Angeles e diventare un produttore cinematografico, e la storia ripercorre i momenti della sua vita che hanno fatto diventare Franklin l'uomo che è.

Ricordiamo che da poco, Mescal si è unito al Gladiatore 2 nei panni del protagonista.