Merrily We Roll Again, parla Richard Linklater: 'Avrò 80 anni quando lo finirò'

Non è la prima volta che Richard Linklater rende protagonista dei suoi film lo scorrere del tempo. In Booyhood il regista realizzò il film in 12 anni seguendo la crescita del protagonista e l'invecchiamento dei suoi genitori. In Merrily We Roll Again riproporrà la stessa cosa ma nell'arco di 20 anni.

A nove anni dalla sua uscita, Boyhood torna in blue-ray testimoniando il lavoro monumentale fatto dal regista. Ogni anno, per più di un decennio, Linklater riportava il cast sul set per realizzare quello che è uno dei film più sperimentali degli ultimi anni. Fin da subito il regista lo ha descritto come un lavoro del tempo, una scultura modellata per 12 anni e che ha plasmato la vita di tutti coloro che ne hanno lavorato alla pellicola tra il 2002 e il 2013.

Linklater riproverà a fare la stessa cosa con Merrily We Roll Again che vedrà coinvolto anche Paul Mescal. La pellicola verrà girata in 20 anni, segnando, probabilmente, il record personale del regista. "Sto sfidando il destino, perché sono molto più vecchio di quando ho iniziato Boyhood. Avrò 80 anni quando questo sarà finito" ha scherzato il regista parlando della realizzazione di quello che sarà il suo lavoro più impegnativo. Lavorare annualmente con gli stessi attori però pare non sia stato particolarmente semplice, dato che, già con Boyhood, i problemi organizzativi non furono pochi. "Dicevo a tutti: 'Guardate, sarà divertente incontrarci ogni anno.' E penso che fosse per lo più vero. Ma i primi cinque anni sono stati impegnativi. Tutti erano così occupati. Il secondo anno è stato il più difficile. Patrizia ha avuto un bambino. Ethan era occupato. (..) E il traguardo era ancora così lontano" ha raccontato.

Ciò che ha incuriosito maggiormente gli appassionati riguarda come Richard Linklater farà a lavorare a Merrily We Roll Again nei prossimi 20 anni. Il fatto che la storia, ispirata ad un musical di Sondheim, attraversi un ventennio aiuterà sicuramente il regista a dividere il film in "sezioni" e a produrre ogni estratto singolarmente. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!