Meridiano di sangue: John Hillcoat adatterà 'l'infilmabile' capolavoro di Cormac McCarthy!

La New Regency adatterà per il grande schermo Meridiano di sangue, romanzo del vincitore del Premio Pulitzer Cormac McCarthy ampiamente considerato una delle più grandi opere della letteratura americana, con il regista John Hillcoat scelto per dirigere il progetto.

Il film sarà prodotto da New Regency, Keith Redmon di Black Bear Pictures e dallo stesso Hillcoat, al suo secondo adattamento delle opere di McCarthy dopo La strada con Viggo Mortensen, film tratto dal romanzo omonimo premiato col Pulitzer. McCarthy e suo figlio, John Francis McCarthy, serviranno come produttori esecutivi per l'adattamento.

Pubblicato nel 1985 e da sempre ritenuto 'infilmabile', Meridiano di sangue è un racconto epico della violenza e della depravazione che accompagnarono l'espansione americana verso ovest, sovvertendo brillantemente le convenzioni del romanzo western e la mitologia del selvaggio West. Basato su eventi storici realmente accaduti e documentati al confine tra Texas e Messico nel 1850, ripercorre le fortune di Kid, un quattordicenne del Tennessee che si imbatte in un mondo da incubo in cui gli indiani vengono assassinati e il mercato dei loro scalpi è una delle principali fonti di guadagno.

John Hillcoat, che viene dal recente documentario Bob Dylan: Odds and Ends, non è estraneo al western avendo firmato l'acclamato The Proposition, non a caso molto debitore delle opere di McCarthy. Dal celebrato autore americano in precedenza sono arrivati anche i film di Non è un paese per vecchi dei fratelli Coen e la sceneggiatura di The Counselor, sottovalutato thriller di Ridley Scott.

