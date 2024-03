Mercy, svelata la data d'uscita del film Prime Video con Rebecca Ferguson e Chris Pratt

In queste ore la piattaforma di streaming on demand Prime Video ha annunciato la data d'uscita di Mercy, nuovo film di fantascienza con protagonista Chris Pratt che prima di esordire in streaming sul servizio di Amazon debutterà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo.

Lo farà a partire dal 15 agosto 2025, distribuito da Amazon MGM Studios: oltre a Chris Pratt, il cast di Mercy include anche Rebecca Ferguson, che viene dal successo di Dune: Parte 2 di Denis Villeneuve.

Il film nasce da una sceneggiatura di Marco van Belle, e vede la star di Guardiani della Galassia e Jurassic World Chris Pratt, sempre più uomo Prime Video dopo i successo di The Terminal List e The Tomorrow World, interpretare un detective di un prossimo futuro che si ritrova accusato di un crimine violento che non ha commesso e che dovrà dimostrare la sua innocenza in una società in cui le condanne capitali sono in vertiginoso aumento. Il progetto è arrivato ad Amazon MGM tramite il veterano e prolifico produttore Charles Roven, che questa settimana è impegnato a festeggiare la vittoria agli Oscar di Oppenheimer di Christopher Nolan, da lui co-prodotto.

Le riprese di Mercy inizieranno questa primavera sotto la guida del regista Timur Bekmambetov, noto per il film d'azione Wanted con Angelina Jolie e James McAvoy.

Su WONKA (DS) è uno dei più venduti di oggi.