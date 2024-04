Mercy: anche Keli Reis di True Detective nel film scifi con Rebecca Ferguson e Chris Pratt

Keli Reis, co-protagonista al fianco di Jodie Foster nella recente serie tv True Detective: Night Country, è entrata ufficialmente nel cast del nuovo film Prime Video Mercy, sci-fi con protagonisti Chris Pratt e Rebecca Ferguson.

Campionessa dei pesi medi del World Boxing Council e nominata all'Independent Spirit Award come miglior attrice, Kali Reis è entrata a far parte del prossimo thriller fantascientifico di Amazon MGM Studios, che oltre a Chris Pratt e Rebecca Ferguson include nel cast anche Annabelle Wallis. Le riprese del film inizieranno questa primavera, con una data d'uscita fissata per il 15 agosto 2025.

Diretto dal regista Timur Bekmambetov, Mercy è ambientato in un futuro prossimo in cui le pene capitali sono aumentate: un detective (Pratt) è stato accusato di un crimine violento ed è costretto a dimostrare la sua innocenza per salvarsi la vita. Bekmambetov (Wanted) dirigerà il thriller fantascientifico da una sceneggiatura scritta da Marco van Belle (Arthur & Merlin). Il progetto è arrivato agli Amazon MGM Studios da Charles Roven, che ha appena vinto l'Oscar al miglior film per Oppenheimer. Roven sta producendo Mercy con il vicepresidente senior di Atlas Entertainment Robert Amidon insieme alla BEL di Bekmambetov e a Majd Nassif.

Keli Reis ha fatto il suo debutto cinematografico nel film Catch the Fair One del 2021, di cui è stata coautrice e interprete. Può essere vista anche nel thriller Asphalt City con Sean Penn, Tye Sheridan e Mike Tyson, e nel sequel di Wind River in lavorazione.

