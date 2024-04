Mercy, il film di Prime Video parte malissimo: infortunio per Chris Pratt sul set

Il nuovo film di Prime Video Mercy, che avrà per protagonisti Chris Pratt, Rebecca Ferguson e Keli Reis, non è partito benissimo dato che nei primi giorni di riprese la star di Guardiani della Galassia ha subito un'infortunio alla caviglia.

"Riprese di Mercy, giorno 4", ha scritto sulla sua pagina ufficiale del social network Instagram l'attore di Jurassic World, alla sua ennesima collaborazione con Prime Video dopo il film sci-fi The Tomorrow War e la serie tv The Terminal List. Come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo, Chris Pratt ha postato la foto della sua caviglia avvolta in un impacco di ghiaccio, per poi spiegare: “Ho una squadra di stuntman davvero fantastica, ma a volte provo ad entrare a farne parte anche io per fare alcune delle mie scene più rischiose. Oggi però mi sono preso un palo di metallo sulla caviglia. Sarà interessante provare ad andare avanti." Nella una seconda foto, l'impacco di ghiaccio è staccato e rivela una caviglia gravemente gonfia e contusa.

Negli ultimi due giorni, Chris Pratt è stato fotografato sul set di Mercy, attualmente in produzione in location a Los Angeles, mentre inseguiva un ragazzo a Malibu. Nel film, Chris Pratt recita al fianco di Rebecca Ferguson per la regia di Timur Bekmambetov e una sceneggiatura di Marco van Belle: la storia di Mercy segue un detective (Pratt) accusato di un crimine violento e costretto a dimostrare la sua innocenza in un futuro prossimo in cui i crimini capitali sono aumentati.

La data d'uscita è prevista per il 15 agosto 2025.

