Mercoledì, Jenna Ortega svela la scena in cui si è commossa durante le riprese!

Mercoledì è stato il più grande successo del 2022 e questo è un dato di fatto. La serie con protagonista Jenna Ortega è diventato un fenomeno di massa e ha appassionato milioni di persone in giro per il mondo. La protagonista ha parlato del momento in cui si è realmente commossa durante le riprese.

Jenna Ortega, nel corso degli anni, si è creata una vera e propria mini-carriera nel mondo delle commedie horror. Tra la saga di Scream e Mercoledì è un genere nel quale l'attrice sembra trovarsi particolarmente a suo agio. Mentre Mercoledì ha battuto House of Dragon negli ascolti, la sua protagonista ha parlato delle emozioni provate durante le riprese e di come, interpretare un personaggio che notoriamente non dimostra emozioni, molto spesso porti ad ottenere l'esatto opposto.

"In realtà era la scena della sala operatoria di Thing in cui non erano su di lui, ma stavano girando la mia copertura ed è la prima e unica volta che Mercoledì piange", ha raccontato la Ortega che ha svelato l'unica volta in cui si è realmente commossa durante le riprese. "E sono andata a tendergli la mano e lui me l'ha accarezzata, era per confortarmi e in realtà ho iniziato a piangere... un vero momento di legame tra me e Victor" ha concluso l'attrice.

Nonostante il successo della serie sembra che Jenna Ortega abbia grossi rimpianti sulla scena del ballo di Mercoledì. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!