Mercoledì balla in coppia con Bully Maguire: il crossover perfetto non esist...

Forse è la causa del successo, forse il sintomo del successo: ma sicuramente l'ondata social di TikTok sul ballo di Jenna Ortega in Mercoledì sono il segno che è un fenomeno generazionale. Ma se si fondesse con la generazione precedente? Questo montaggio crossover perfetto la fa ballare con Tobey Maguire in Spider-Man.

Le cose vanno a gonfie vele per Jenna Ortega. Meno gonfie purtroppo per Tobey Maguire. Da un lato, la serie Netflix ha sbaragliato qualunque record fra gli show anglosassoni su piattaforma. Tutti l’hanno vista, persino i detrattori e gli indecisi: forse proprio quei video tanto circolati sui social e tanto criticati, avranno finito per spingerli a vederla. Dall’altro lato c’è la nuova apparizione su grande schermo di Tobey Maguire, ma il film è il clamoroso flop Babylon di Damien Chazelle. Un flop più tragico persino di Amsterdam.

Per tornare però all’ondata di TikTok che hanno spopolato sui cellulari di tutto il mondo, con la scena del ballo di Jenna Ortega ricreato sulle note di Bloody Mary di Lady Gaga, sembra che il picco si sia sgonfiato. E ora è tempo di creare nuove idee, nuovi montaggi e soprattutto nuovi crossover. Stavolta è il turno delle note scene di Spider-Man 3 conosciute come Bully Maguire, che proprio Tobey Maguire ha commentato di recente, per la prima volta in tutti questi anni.

In particolare, il mash-up si è concentrato sulla scena in cui balla con Gwen per far ingelosire Mary Jane. Saranno le luci, sarà soprattutto il tono dark dei due personaggi e lo sguardo fisso ai corrispettivi accompagnatori di ballo: ma questo montaggio, che trovate in calce all’articolo, è davvero perfetto. Ora non possiamo fare altro che aspettare nuovi episodi per Mercoledì e nuove scene da ricreare. Solo, non è del tutto chiaro il nesso creato dagli showrunner tra il personaggio di Jenna Ortega e Clark Kent, un indizio in vista di quello che potrebbe succedere nella seconda stagione.