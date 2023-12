Mercoledì 2, a che punto è la produzione della nuova stagione su Netflix?

A che punto è la produzione di Mercoledì 2? Dopo il quasi infinito numero di record stabiliti dalla prima stagione di Mercoledì, cerchiamo di capire quali sono le ultime novità sul ritorno della serie Netflix con protagonista Jenna Ortega.

Al momento purtroppo non ci sono grosse novità su Mercoledì 2, se non per il fatto che i piani di Netflix sono quelli di dare il via alle riprese dei nuovi episodi nella prima parte del 2024, presumibilmente intorno al periodo dei mesi di primavera. Come saprete, recentemente Jenna Ortega ha confermato l'addio a Scream, con l'attrice che non prenderà parte alla produzione del settimo episodio della famosa saga horror, ma non è chiaro se questa mossa faciliterà la serie tv di Netflix o permetterà alla produzione di anticipare i lavori.

Quel che è certo è che negli scorsi giorni sono state completate le riprese di Beetlejuice 2, nuovo film sequel del cult degli anni '80 che riunirà il regista di culto Tim Burton con la star di Mercoledì: nel secondo episodio della saga dello 'Spiritello Porcello', infatti, Jenna Ortega sarà Astrid, la figlia di Lydia, la protagonista del film originale interpretata da Winona Ryder.

Vi invitiamo a rimanere sintonizzati sui canali di Everyeye per tutte le prossime novità su Mercoledì 2.