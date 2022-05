Merciless: Frank Grillo a caccia di spiriti nel nuovo thriller horror

In questi giorni nel corso del market attrezzato al Festival di Cannes, verranno venduti i diritti internazionali di distribuzione per Merciless, nuovo thriller horror che avrà per protagonista Frank Grillo. Questi sarà costretto a salvare sua moglie da un'entità malefica che l'ha posseduta e nel frattempo scoprirà segreti nascosti.

Merciless è diretto da Liam O'Donnell, il regista del franchise Skylines di XYZ Film. Renee Tab, Pierre Morel e Tuffin produrranno insieme a Andy Schefter per Sentient Pictures International. Tuffin ha sviluppato la storia con lo sceneggaitore di The Cooler, Frank Hannah, che ha scritto la sceneggiatura. Le riprese inizieranno in Alabama nell'agosto del 2022.

In Merciless, quando sua moglie viene posseduta da uno spirito maligno, l'interrogatore di punta del governo cerca di vendicarsi di coloro che erano più vicini all'entità nella sua vita precedente per scacciarla dal suo corpo, ma scopre che non tutto è come sembra.

Prossimamente rivedremo Frank Grillo in Year 2, descritto come La notte del giudizio coi lupi mannari: nel film Frank Grillo interpreterà lo scienziato Wesley Marshall, impegnato in una missione contro il tempo un anno dopo che una Superluna ha innescato un gene latente negli esseri umani trasformando le persone in lupi mannari quando illuminati dal chiaro di luna (a proposito, recuperate questi 5 film di lupi mannari da vedere assolutamente). Nel presente del film, comunque, la Superluna è tornata e Marshall deve trovare una cura, ma le cose si complicano quando la casa in cui abitano sua cognata e sua nipote viene assaltata da un branco di lupi mannari: il protagonista sceglierà di salvare il mondo o la sua famiglia?