I Mercenari, Sylvester Stallone ricorda il brutto infortunio: 'Feci una cosa stupida'

Sylvester Stallone ricorda un brutto infortunio: durante un episodio del suo docushow The Family Stallone (avete visto l'episodio dove Stallone porta le figlie ad allenarsi con i Navy Seals?) la star di Rocky parla di un incidente accaduto sul set de I Mercenari.

"Ho fatto una cosa stupida. Stavo girando I Mercenari e, come un'idiota, sto facendo la decima ripresa e mi ricordo uno schianto. Non mi sono mai ripreso da I Mercenerari. Dopo quel film non sono mai stato lo stesso fisicamente. Quindi avverto le persone, non fate le acrobazie". Stallone stava girando la sequenza dove il suo personaggio, Barney Ross, sta affrontando la battaglia finale contro Paine (Steve Austin). Durante la scena Stallone, dopo diverse cadute, ha subito un infortunio che gli ha procurato seri danni alla schiena. L'attore si è dislocato le spalle, fratturato il collo e diverse vertebre e ha dovuto affrontare diverse operazioni chirurgiche nel corso degli ultimi quattordici anni, tra cui un intervento di fusione spinale e l'inserimento di una lastra di metallo nel collo.

Durante lo stesso episodio di The Family Stallone, vediamo Stallone che si prepara per la settima operazione chirurgica. "Non gli piace che la gente sappia che ha subito così tante operazioni alla schiena. Per la nostra famiglia è un momento molto spaventoso ogni volta che Sly deve andare sotto i ferri, perchè non si sa mai...nessuno lo sa. Spero che questo intervento sia quello che lo aiuterà a vivere una vita più tranquilla" ammette la moglie di Stallone, Jennifer Flavin. Qui potete trovare i 5 film più belli di Sylvester Stallone.