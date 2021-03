I Mercenari: ecco perchè Jackie Chan non ha mai preso parte al franchise

Nonostante sia stato invitato molte volte, Jackie Chan non è mai voluto apparire in nessuno dei film del franchise de I Mercenari che questa sera torna in tv con il terzo capitolo della saga. Stallone ha infatti cercato di coinvolgere il maggior numero possibile di star del cinema d'azione ma non è mai riuscito a convincere l'attore di Hong Kong.

Il cast principale include lo stesso Stallone, Dolph Lundgren, Jason Statham, Jet Li, Terry Crews e Randy Couture. Dopo un breve cameo nel primo film, Arnold Schwarzenegger è tornato per apparizioni più significative nel secondo e terzo capitolo de I Mercenari. Tra gli altri, nel corso dei film sono apparsi anche attori del calibro di Chuck Norris, Harrison Ford, Mel Gibson, Wesley Snipes, Antonio Banderas, Jean-Claude Van Damme e Bruce Willis.

Pare che a Jackie Chan non piaccia particolarmente condividere la scena con tutti questi colleghi e sembra che trovi tra l'altro molto poco interessante, il fatto di dover fare una breve comparsata di qualche minuto. Stallone ha dichiarato però che la star delle arti marziali gli abbia proposto di fare un film di coppia: "Quando ne abbiamo discusso mi ha detto 'Sly, perché non facciamo solo io e te?', perché sapeva che essere ne I Mercenari significava condividere lo screentime con molti altri attori. Non volevo comparire solo per qualche minuto".

Vi ricordiamo che il progetto de I Mercenari 4 è stato per il momento accantonato. Se vi va però, date uno sguardo alla nostra recensione de I Mercenari 3.