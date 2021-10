I Mercenari: guida allo streaming per i film della saga action con Sylvester Stallone

Niente di meglio di una maratona de I Mercenari, quando si ha voglia di un po' di cinema action vecchia scuola: la saga voluta da Sylvester Stallone racchiude il meglio dei film d'azione anni '80 e '90, da Harrison Ford a Jason Statham, passando per Arnold Schwarzenegger, Chuck Norris e tanti altri ancora. Ma dov'è possibile recuperarla?

Cerchiamo di andare con ordine: ad oggi la saga de I Mercenari è composta da tre film, con il quarto capitolo attualmente in produzione che andrà ad aggiungersi al lotto nei prossimi anni. Per recuperare o rivedere i tre episodi già usciti, dunque, non ci resta che rivolgerci alle più grandi e note piattaforme streaming.

I Mercenari, primo capitolo della saga datato 2010, è incluso nell'abbonamento Netflix, per i cui abbonati è quindi disponibile gratuitamente; I Mercenari 2 ci costringe invece ad abbandonare la Grande N e a spostarci su Prime Video o TimVision, che lo includono nei rispettivi cataloghi. Stesso discorso per I Mercenari 3, con Sky e NOW che vanno quindi ad aggiungersi alle già citate Prime Video e TimVision.

Cos'aspettate, allora? Non vi resta che imbracciare il telecomando e dare il via ad una maratona di film che non mancheranno di darvi esattamente ciò che cercate! Per saperne di più, nel frattempo, scopriamo insieme quanto sono costati i film de I Mercenari.