I Mercenari: quale film della saga ha incassato di più?

Se c'è una saga che mette assieme action e nostalgia è sicuramente quella de I Mercenari. Ma tra i film già usciti quale ha incassato di più al botteghino? Scopritelo con noi dando un occhiata ai numeri ufficiali al box office.

Andiamo in ordine di uscita e partiamo con il primo I Mercenari - The Expendables, diretto proprio da Sylvester Stallone nel 2010. Stando ai dati di Box Office Mojo la pellicola ha incassato un totale di 274 milioni e 470mila dollari in tutto il mondo. 103 milioni di questi ottenuti negli Stati Uniti, mentre per quanto riguarda l'Italia oltre 4 milioni fatti nel nostro Paese.

Il secondo capitolo del 2012 ha migliorato il box office del primo, risultando al momento l'incasso migliore della saga: I Mercenari 2 diretto da Simon West si è portato a casa 314 milioni e 975mila dollari, anche se rispetto al primo capitolo ha fatto di meno negli Stati Uniti, con 85 milioni di dollari domestici. In Italia invece è quasi raddoppiato l'incasso dato che al nostro botteghino il film ha guadagnato più di 7 milioni.

Il terzo capitolo è tornato sui numeri del primo: I Mercenari 3 del 2014 diretto da Patrick Hughes ha fatto 214 milioni e 657mila dollari al botteghino, risultando quindi al momento il capitolo che ha incassato di meno della saga. Trend in discesa soprattutto per gli Stati Uniti, dove ha incassato poco più di 39 milioni, mentre in Italia è arrivato quasi a 4, fermandosi poco prima.

Per quanto riguarda invece I Mercenari 4 non abbiamo ovviamente ancora i numeri ufficiali, perciò restiamo in attesa di capire se farà meglio o no dei suoi predecessori. Intanto se volete ecco tutti i film de I Mercenari dal peggiore al migliore.

E voi siete andati a vederli tutti al cinema o no? Qual è il vostro preferito? Ditecelo nei commenti, noi vi lasciamo con le prime recensioni de I Mercenari 4.