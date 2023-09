I Mercenari, tutti i film dal peggiore al migliore

Se ci sono film tranquillamente definibili come guilty pleasure è abbastanza facile puntare il dito sulla saga dei Mercenari, che raccoglie le più grandi star del cinema action in più film: ma qual è la classifica dal peggiore al migliore?

Dato che i film sono tre, e per I Mercenari 4 abbiamo soltanto le prime recensioni, vediamo i voti di Metacritic e Rotten Tomatoes per i primi tre prodotti della saga creata e capitanata da Sylvester Stallone. Cominciamo allora con Metacritic:

Ultimo posto per I Mercenari 3 del 2014 diretto da Patrick Hughes, con un brutto 35% di voto della critica

Poi abbiamo I Mercenari - The Expendables, primo film della saga diretto da Sylvester Stallone nel 2010 con un 45%

Il migliore secondo Metacritic è I Mercenari 2 del 2012 diretto da Simon West che ha il 51% di voti

Passiamo a Rotten Tomatoes:

Ultimo posto anche qui per I Mercenari 3 con un punteggio della critica del 31%

Secondo posto per I Mercenari - The Expendables con il 41%

Uguale anche il primo posto per I Mercenari 2 con addirittura il 67%

Insomma classifica identica per i due aggregatori di voti, anche se Rotten Tomatoes è più generoso con il secondo capitolo della saga, nonostante per gli altri due abbia i voti più bassi rispetto a Metacritic, cosa che non succede molto spesso a dire la verità.

E voi siete d'accordo con queste classifiche? Qual è la vostra per quanto riguarda I Mercenari? Ditecelo nei commenti, intanto vi lasciamo con The Rock che vorrebbe fare il villain nei Mercenari.