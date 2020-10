I Mercenari, curiosità: denti rotti a Sylvester Stallone, Steven Seagal e accuse di plagio

Stasera su Rai Movie a partire dalle 21:10 torna in onda I Mercenari, primo capitolo della saga action diventata un cult nonché l'unico scritto, diretto e interpretato da Sylvester Stallone.

Il film, noto per l'idea di voler unire sullo stesso set la maggior parte delle star del cinema action anni '80, '90 e 2000, include anche la partecipazione di Jason Statham, Dolph Lundgren, Jet Li, Mickey Rourke, Arnold Schwarzenegger e Bruce Willis. Tra questi è assente purtroppo Steven Seagal, al quale fu chiesto di partecipare tramite cameo ma rifiutò a causa di problemi personali con il produttore Avi Lerner.

Tra le curiosità più divertenti e imprescindibili, le ben quattordici ferite collezionate da Stallone durante le riprese: tra queste la rottura di un dente, la rottura di una caviglia e la frattura del colle all'altezza dell'attaccatura dei capelli, cosa che ha richiesto l'inserimento chirurgico di una piastra metallica. Inoltre, come se non bastasse, a causa della pioggia è stato anche colpito da bronchite e fuoco di Sant'Antonio.

Mickey Rourke accettò la parte come favore personale a Stallone, che anni prima, quando Rourke stava affrontando una dura crisi professionale, gli aveva offerto un ruolo importante in La vendetta di Carter (2000) e pagò lui stesso il cachet del collega. Rourke, all'epoca, era sul set di Iron Man 2 e fu disponibile per I Mercenari solo per 48 ore.

Infine, molto nota anche la tremenda causa legale checolpì il film: nell'ottobre 2011 Stallone venne citato in giudizio con l'accusa di plagio presso la corte federale di Manhattan dallo sceneggiatore Marcus Webb, secondo il quale la storia de I Mercenari era stata rubata dal suo film The Cordoba Caper. Lo scrittore chiese risarcimento danni per violazione di copyright e addirittura un ordine di arresto per Stallone e il co-sceneggiatore Dave Callaham. Neanche un anno dopo, però, nel giugno del 2012, Stallone vince la causa senza grandi difficoltà.

