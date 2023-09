I Mercenari: com'è nata la saga di Sylvester Stallone?

Ma quindi alla fine come è venuta l'idea di fare I Mercenari? È tutto partito da Sylvester Stallone? Chi ha deciso di riunire in una saga tutti i volti più importanti del cinema action? Ve lo raccontiamo noi.

Tutto inizia da una sceneggiatura di David Callaham del 2005: l'autore aveva pensato a un film su un gruppo di mercenari dal titolo "Barrow", idea che ha combaciato alla perfezione con quella di Sylvester Stallone di voler fare un film corale di questo tipo. Sly ha quindi preso la terza stesura della sceneggiatura di Callaham per farla diventare il punto di partenza per I Mercenari. Fun fact: David Callaham è uno degli sceneggiatori di Across the Spider-Verse.

L'idea del gruppo di attori storici del cinema action è venuta a Sylvester Stallone durante un concerto a cui era andato con sua moglie. L'evento era una sorta di revival rock and roll con una ventina di gruppi, uno peggiore dell'altro stando alle parole di Stallone. Però visti tutti assieme valevano il prezzo del biglietto.

Sylvester Stallone ha quindi pensato: "Perché non faccio la stessa cosa con un gruppo di attori che magari da soli non attirano, che stanno facendo un po' fatica (e mi ci metto pure io), li metto assieme e vediamo cosa succede".

A quel punto è iniziato un giro di chiamate provando a coinvolgere subito Jean-Claude Van Damme (che apparirà poi nel sequel come villain), Steven Seagal, Kurt Russell e infine Bruce Willis. dando inizio a un fenomeno che sarebbe poi diventato una saga con quattro film all'attivo. Tra l'altro, volete sapere quale film de I Mercenari ha incassato di più?

Pezzo dopo pezzo Sylvester Stallone e la produzione hanno costruito il cast e il resto è storia. E voi la sapevate questa? Sapete qual è la classifica dei film de I Mercenari? Ma soprattutto, siete fan della saga? Diteci tutto nei commenti!