I Mercenari, in arrivo uno spin-off tutto al femminile? Parla Jeffrey Greenstein

In attesa del ritorno al cinema de I Mercenari, Jeffrey Greenstein della Millennium Films ha recentemente parlato con The Holywood Reporter della possibilità di realizzare uno spin-off del franchise tutto al femminile.

Il produttore ha spiegato che per qualche tempo questa idea è stata presa in considerazione, salvo poi essere abbandonata per l'assenza di spiegazioni plausibili per la formazione di un gruppo di sanguinosi mercenari composto da sole donne.

"Non credo che sia necessariamente in atto un cambiamento, almeno dal nostro punto di vista. Forse è più che il resto del mondo sta ora pensando ad altre storie da raccontare. Con Come ti ammazzo il capo 2, il personaggio di Salma Hayek è stato così divertente, aveva senso costruire il secondo film attorno a lei", ha spiegato Greenstein. "Ci piace anche lavorare con le stesse persone, quindi abbiamo fatto Till Death con Megan Fox e lei è anche ne I Mercenari 4. Si tratta davvero solo di lavorare con persone di talento. Ma dirò una cosa: stavamo cercando di sviluppare per I Mercenari una versione femminile, ma il mio problema con quel progetto era sempre quello di trovare un modo per giustificare la nascita di una squadra femminile. Invece di cercare di spiegare qualcosa di tanto complesso, perché non aggiungere donne nella squadra regolare? Invece di dover spiegare perché un personaggio femminile è arrivato lì e tutto il resto, fai semplicemente quello che faresti con un uomo: mostrarla mentre prende qualcuno a calci in culo".

L'ultima clip de I Mercenari 4 dimostra che ci sarà tanta azione nella nuova pellicola del franchise. Resta da capire come la nuova componente femminile si adatterà ai ritmi di questi uomini tanto spietati e forti.