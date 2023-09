I Mercenari 5 si farà? Parla il produttore dopo il flop

Quando i risultati di una pellicola al cinema non sono soddisfacenti, molto spesso le possibilità che possa essere realizzato un sequel scende vertiginosamente. E' questo che sta succedendo con I Mercenari 4 che sembra abbia ottenuto un'accoglienza tiepida al botteghino.

Una notizia che, sicuramente, non farà particolarmente felici i fan della saga. Dopo l'uscita in sala la pellicola ha collezionato nel primo weekend l'incasso più basso della storia del franchise, ottenendo, inoltre, un punteggio pessimo su Rotten Tomatoes. Il 13% collezionato sull'aggregatore non ha spinto tantissime persone ad andare al cinema a vederlo. I Mercenari 4 potrebbe rischiare di essere il capitolo conclusivo del celebre franchise cominciato nel 2010 con protagoniste le più grandi star del cinema action.

Mentre il regista de I Mercenari 4 ha reagito al flop citando John Wick, il produttore Les Weldon sembra essere un pò più pessimista riguardo la possibilità di avere un quinto capitolo. "Sai una cosa, e devo essere onesto, e mi odierai per aver detto questo, ma non riesco nemmeno a pensare al quinto in questo momento" ha detto. "Non posso decidere per il quinto. Voi e i fan là fuori siete quelli che decideranno se ci sarà un quinto. Se siamo tornati è ciò che vogliono i fan" ha concluso il produttore, svelando come tutto sia nelle mani degli spettatori che andranno al cinema a vedere il film.

Se vi va di sapere qualcosa in più riguardo la pellicola, vi sveliamo la presenza o meno di una scena post credit ne I Mercenari 4. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!