I Mercenari 5, Dolph Lundgren tornerebbe ad una sola condizione

Dopo Rocky IV, la coppia Sylvester Stallone-Dolph Lundgren è entrata nella leggenda. Tuttavia, sarebbe sbagliato confinare la carriera dell'attore svedese a quell'unica (a dir poco memorabile!) esperienza.

Dopo aver preso parte - anche a fianco dello stesso Stallone - a molte opere cinematografiche, Dolph Lundgren si è guadagnato una meritata fama di formidabile attore d'azione. Tra queste pellicole, oltre all'action thriller Wanted Man (di cui Lundgren è anche regista), è impossibile non citare I Mercenari 4.

Come noto, I Mercenari 4 è stato un flop. Sebbene il film abbia ricevuto un gran numero di recensioni negative, non tutto potrebbe essere perduto per gli appassionati di questo franchise. Da tempo, infatti, si parla di un quinto capitolo.

Dopo aver esposto quelle che, secondo lui, sono le motivazioni dell'insuccesso de I Mercenari 4 al botteghino, Lundgren torna a parlare di un sequel e dell'eventualità di una sua partecipazione al progetto. ScreenRant ha chiesto all'attore se sarebbe disposto a far parte del cast qualora fosse presente anche Sylvester Stallone. Lundgren ha risposto: "Sì, con Sly al comando. Credo che stia lavorando ad un nuovo capitolo con protagonisti questi ragazzi. Se lui è al timone, allora sì, sono certo che sarebbe divertente lavorarci".

L'assenza di Schwarzenegger, unita alle ipotesi circa una defezione dello stesso Stallone, ci aveva indotti a credere che la saga de I Mercenari fosse ormai giunta a conclusione. Una cosa è sicura: queste ultime dichiarazioni di Lundgren sono destinate a riaccendere il dibattito e, forse, ad aprire imprevedibili spiragli per un nuovo sequel.