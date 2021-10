I Mercenari 4, il video dell'ultimo giorno di Sylvester Stallone sul set

Dopo le numerose foto dal set de I Mercenari 4 pubblicate da Sylvester Stallone sul suo profilo Instagram, ecco il video che testimonia la fine delle riprese per lui sul set de I Mercenari 4.

Con il video postato su Instagram (che trovate in calce all'articolo), Stallone rivela di aver ultimato la sua parte di riprese, a 16 giorni dall'avvio della produzione: "Fine de I Mercenari per me. Oggi è il mio ultimo giorno di riprese... Ritorno a casa, loro proseguono". Nel video appare evidente la tristezza di Stallone nel lasciare andare il personaggio di Barney Ross, il leader dei Mercenari.

L'uscita de I Mercenari 4 è prevista per il 2022, a 8 anni di distanza dal terzo capitolo della saga d'azione e in prossimità della produzione di uno spin-off che dovrebbe essere incentrato sul personaggio di Lee Christmas, interpretato da Jason Statham.

Secondo alcune voci, è probabile che I Mercenari 4 abbia incorporato alcuni elementi del suddetto spin-off. Voci che potrebbero essere supportate dalla breve permanenza di Stallone sul set del quarto film, ma che per ora non trovano conferma ufficiale.

I Mercenari 4 è diretto da Scott Waugh e vede protagonisti icone degli action movies degli anni '80 e '90: Sylvester Stallone, Dolph Lundgren, Jason Statham e Randy Couture. Anche il rapper 50Cent, Tony Jaa e Megan Fox nel cast de I Mercenari 4, pronti ad entrare in azione, sebbene non siano ancora noti i dettagli sui loro personaggi.

Infine, è stata annunciata poche settimane fa la presenza del premio Oscar Andy Garcia nel cast de I Mercenari 4, che dovrebbe interpretare un agente della CIA.