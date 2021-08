I Mercenari 4 è ufficiale! Nel cast anche Megan Fox e 50 Cent: tutti i dettagli

A pochi giorni dall'annuncio dello spin-off dedicato al personaggio di Christmas di Jason Statham, ecco che oggi grazie all'Hollywood Reporter arriva la conferma ufficiale dell'arrivo di un attesissimo quarto capitolo de I Mercenari, di cui sono stati svelati anche alcuni nuovi membri del cast e il regista.

A dirigere I Mercenari 4, come si legge su THR, troveremo Scott Waugh, già regista dell'apprezzato Act of Valor nel 2012 e dell'onestamente scadente adattamento cinematografico di Need For Speed con Aaron Paul. È stato anche confermato il ritorno nel cast di Sly, Statham, Dolph Lundgren e di Randy Couture, con l'aggiunta delle new entry Megan Fox, Tony Jaa e 50 Cent. in tre ruoli ancora sconosciuti. Alla sceneggiatura del progetto troveremo Spenser Cohen, Max Adams e John Joseph Connolly.



Jason Constantin, presidente delle acquisizioni di Lionsgate, ha dichiarato al riguardo:



"È così divertente riportare insieme tutte queste star per un nuovo film d'azione senza esclusione di colpi. Questo nuovo capitolo alzerà ulteriormente l'asticella del franchise e sarà il più grande mai realizzato, l'avventura più cazzuta finora realizzata. L'intrattenimento da pop corn in mano sarà assolutamente garantito".



Cosa ve ne pare? Felici del ritorno del Mercenari sul grande schermo? Fatecelo sapere nei commenti in calce alla notizia.