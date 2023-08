I Mercenari 4, il nuovo trailer dà voce... Ai commenti su Twitter!

A poco più di due mesi dal trailer de I Mercenari 4, il canale YouTube di Lionsgate Movies pubblica una seconda clip della pellicola con Jason Statham, Sylvester Stallone, 50 Cent e Megan Fox. Cosa aspettarci dal quarto capitolo della saga?

Il video ci ricorda la data d'uscita della pellicola – 22 settembre 2023 –, dopodiché mostra i personaggi del franchise, tra vecchie conoscenze e new entry, in situazioni sempre più esplosive e adrenaliniche... con tanto di scene erotiche! Non mancano gli ambienti desertici, acquatici, urbani, con armi da combattimento delle tipologie più svariate.

Stando alla sinossi ufficiale, "Una nuova generazione si unisce alle migliori star d'azione di tutto il mondo per un'avventura adrenalinica ne I Mercenari 4. Riuniti come la squadra di mercenari d'élite, Jason Statham, Dolph Lundgren, Randy Couture e Sylvester Stallone vengono raggiunti per la prima volta da Curtis "50 Cent" Jackson, Megan Fox, Tony Jaa, Iko Uwais, Jacob Scipio, Levy Tran e Andy Garcia. Armati di ogni arma su cui possono mettere le mani e delle competenze per usarle, i Mercenari sono l'ultima linea di difesa del mondo e la squadra che viene chiamata quando tutte le altre opzioni si sono rivelate futili. Ma i nuovi membri del team, grazie ai nuovi stili e alle nuove tattiche, daranno alla "linfa vitale" un significato completamente nuovo".

A dirigere il film sarà Scott Waugh (ricordato anche per Act of Valor, Need for Speed e L'ultima discesa). Inoltre, noi italiani potremo assistere alle proiezioni con un giorno d'anticipo rispetto agli Stati Uniti, perciò il 21 settembre 2023.

Per scoprire nuovi dettagli sul progetto, non perdetevi il fantastico poster ufficiale de I Mercenari 4.