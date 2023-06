I mercenari 4, il nuovo trailer mostra una "focosa" Megan Fox alle prese con armi nucleari

Dopo la foto in costume di Megan Fox sul set de I mercenari 4, l'affascinante attrice di Transformers, Jennifer's Body e Tartarughe Ninja figura nel nuovo trailer del quarto capitolo della saga, dove è alle prese con un pericolo senza precedenti: terroristi armati di armi nucleari.

"Una nuova generazione si unisce alle migliori star d'azione del mondo per un'avventura adrenalinica" scrive Film Liongate come descrizione della clip. "Armati di tutte le armi su cui riescono a mettere le mani e delle abilità per usarle, i mercenari sono l'ultima linea di difesa del mondo, il gruppo che viene chiamato quando tutte le altre opzioni sono fuori discussione. Ma i nuovi membri del team, con tutti gli stili e tutte le tattiche che ne derivano, costituiranno la 'linfa vitale' in un'accezione completamente inedita...".

Diretto da Scott Waugh, I mercenari 4 - Expendables è il sequel diretto del capitolo precedente e comprende attori del calibro di Jason Statham, 50 Cent, Dolph Lundgren e Sylvester Stallone; ma una domanda sorge spontanea: ci sarà Arnold Schwarzenegger ne I mercenari 4? La star di Fubar – serie Netflix più vista in 90 Paesi – ha certamente contribuito al successo dell'iconico franchise.

L'ultimo capitolo risale al 2014 e incassò oltre 200 milioni di dollari a livello globale, nonostante le dure recensioni della critica: Rotten Tomatoes, ad esempio, valutò il film col 31% delle valutazioni positive, mentre il punteggio su Metacritic non superò i 35 punti percentuali. Riuscirà il nuovo prodotto di Waugh a invertire la tendenza? Il talento del regista (Act of Valor, Need for Speed e L'ultima discesa) ci lascia ben sperare, nonostante le mancanze nel cast facciano sentire il loro peso.

Il film debutterà col titolo ufficiale di Expend4bles il 21 settembre 2023, un giorno prima rispetto all'uscita negli Stati Uniti. La trepidazione è tanta, soprattutto considerando lo stroboscopico poster de I mercenari 4.