I Mercenari 4, top o flop? Ecco com'è andato l'esordio

Le opinioni su I Mercenari 4 sono piuttosto contrastanti, perciò resta da chiedersi se il film si rivelerà un grande successo oppure un flop in piena regola. Per scoprirlo, proviamo a prevedere quanto incasserà il quarto capitolo della saga.

Al momento, I Mercenari 4 ha incassato 750 mila dollari nel corso delle anteprime, perciò una prima stima suggerisce un guadagno che va dai 15 ai 17 milioni durante il weekend di apertura – il capitolo precedente si attestò a 15,8 milioni. Va inoltre considerata l'agguerrita competizione da parte di The Nun II (che chiude la seconda settimana con 19 milioni) e The Equalizer 3 (10 milioni in tre settimane).

Sul fronte delle recensioni, invece, la situazione è decisamente meno rosea: nonostante il gran numero di recensioni positive, il punteggio su Rotten Tomatoes è soltanto del 14%. Review bombing? Risultati prematuri? È ancora presto per dirlo, e soltanto nei prossimi giorni il film potrà correggere il tiro.

Diretto da Scott Waugh, I mercenari 4 -Expendables (anche conosciuto come I mercen4ri) è il sequel del film del 2014 e quatro capitolo della saga. Stavolta, il gruppo di mercenari si ritrova a combattere un gruppo di terroristi senza scrupoli, con l'obiettivo di impedire sul nascere lo scoppio della terza guerra mondiale. Nel cast, ricordiamo Jason Statham (Lee Christmas), 50 Cent (Easy Day), Megan Fox (Gina), Doplh Lundgren (Gunner Jensen) e Tony Jaa (Decha).

Il quarto capitolo della saga debutta in Italia da ieri 21 settembre 2023. A proposito, quale film de I Mercenari ha incassato di più?