I Mercenari 4 e The Nun 2 guidano il peggior week-end box office del 2023

Il flop di critica di Mercenari 4 e il nuovo capitolo del The Conjuring Universe The Nun 2 guidano quello che gli analisti hanno prontamente definito 'il peggior week-end box office del 2023, con numeri totali di incasso inferiori a qualsiasi altro fine settimana dell'anno.

Si prevede che, a livello domestico, I Mercenari 4 guadagnerà un totale di circa 8 milioni di dollari nel suo fine settimana di apertura, un minimo storico per il franchise, mentre The Nun II, giunto al suo terzo fine settimana di programmazione, se la giocherà con il film di Sylvester Stallone per ottenere il primo posto della classifica con un incasso complessivo previsto di circa 7-8 milioni di dollari. Seguono Assassinio a Venezia al terzo posto e The Equalizer 3 al quarto, con Barbie che torna in top5 all'ultimo slot disponibile grazie alla nuova versione IMAX.

Il totale al botteghino sarà di circa 49 milioni di dollari sommando gli incassi di tutti i film in programmazione, la cifra più bassa dell'anno e in calo rispetto al weekend del Super Bowl, il precedente minimo dell'anno, quando Magic Mike's Last Dance guidò un botteghino che incassò solo 52,6 milioni di dollari. Un calo atteso dopo il fortissimo ritmo dell'estate, con gli incassi che potrebbero tornare su livello soddisfacenti la prossima settimana grazie al debutto di Paw Patrol: The Mighty Movie, Saw X e The Creator di Gareth Edwards.

I Mercenari 4 è uscito anche in Italia. Per altri contenuti recuperate il trailer de I mercenari 4.