I Mercenari 4, Sylvester Stallone con Dolph Lundgren nella nuova foto dietro le quinte

Sylvester Stallone ha deliziato i suoi fan condividendo nuove foto ed un video dal set de I Mercenari 4 le cui riprese sono da poco iniziate, la pellicola dovrebbe arrivare al cinema il prossimo anno.

Sul suo profilo Instagram, Stallone ha pubblicato un video di se stesso in sella ad una moto sul set del quarto capitolo del franchise. Nel video, Stallone è vestito con abiti casual, indossa occhiali da sole scuri e fuma un sigaro mentre è seduto sulla moto, potete dare un’occhiata nel post in calce alla notizia.



Oltre al video, l'attore premio Oscar ha condiviso due foto dal set: una insieme al suo co-protagonista Jason Statham con in mano i copioni e in testa gli iconici berretti. L'altra foto mostra Dolph Lundgren, ora con i capelli lunghi, che sorride con Stallone sul set.



I video e le foto dietro le quinte condivisi dal cast stanno lentamente arrivando da quando le riprese de I Mercenari 4 sono iniziate a Londra all'inizio di questo mese.

Recentemente è stato annunciato anche il cast completo de I Mercenari 4, la trama del nuovo film è tenuta segreta e molti dei personaggi sono sconosciuti. Tuttavia, oltre a Statham e Lundgren, vedremo il ritorno di Randy Couture e nuove star come Megan Fox, il rapper/attore 50 Cent e Andy Garcia.



Non è un segreto che la pellicola sia un sequel tanto atteso dai fan, che per il momento in cui il film uscirà avranno dovuto aspettare otto anni per vedere le loro star preferite completare missioni emozionanti e ricche di azione sullo schermo.