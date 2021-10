I Mercenari 4: Sylvester Stallone anticipa una scena d'azione con Jason Statham

Sylvester Stallone ha detto addio ai Mercenari, ma questo non vuol dire che i lavori per il film siano già conclusi: la star di Rocky e Rambo è infatti tornata su Instagram per mostrare ai suoi follower il dietro le quinte di una scena di combattimento con Jason Statham.

In un post pubblicato sulla sua pagina ufficiale di Instagram, Sylvester Stallone ha parlato di una scena di combattimento che stava per essere girata sullo stesso set dal quale ha detto addio al personaggio di Barney Ross. Come potete vedere in calce all'articolo, l'attore ha mostrato il bar noto come Tainted Spoke, discutendo il suo approccio all'azione del film: con questa rissa da bar descritta come una lotta più "semplicistica" che vedrà il co-protagonista di Hobbs and Shaw punire alcuni delinquenti con un paio di tirapugni, l'attore si scusa persino con uno stuntman che chiama "Jumbo Shrimp", poiché a quanto pare questo gentiluomo dovrà sopportare la violenza fisica di Lee Christmas, il personaggio interpretato da Jason Statham.

A giudicare dalle tempistiche, sembra che The Expendables 4 potrebbe arrivare nei cinema già nel corso del 2022: al momento, lo ricordiamo, il film non ha ancora una data d'uscita stabilita, dunque rimanete sintonizzati per tutti gli aggiornamenti.

