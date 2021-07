I Mercenari 4, Sylveser Stallone anticipa il ritorno degli Expandables con una nuova foto

Mentre attendiamo qualche notizia ufficiale in più, è lo stesso Sylvester Stallone ad aver condiviso via social una nuova foto che anticipa il ritorno del suo Barney Ross nell'atteso I Mercenari 4, per la precisione un'immagine del nuovo anello che il protagonista indosserà nel quarto capitolo del franchise.

I Mercenari, primo capitolo originale del franchise, è uscito ormai nel 2010, seguito poi da I Mercenari 2 nel 2012 e I Mercenari 3 nel 2014. Di un quarto capitolo se n'è parlato davvero per molto tempo e adesso le cose sembrerebbero essersi cominciate a muovere velocemente, tant'è che tempo fa lo stesso Stallone aveva dichiarato:

"È un film che esiste davvero, è reale! L'anno scorso ho ricevuto una sceneggiatura e mi è piaciuto molto leggerla. È stata scritta molto bene, ma non so a che punto siamo nella scala della produzione né come ci stiamo muovendo, non ne sono sicuro. Ci sono molte cose dietro le quinte che un produttore deve valutare per realizzare un film così grande, quindi spero che questa primavera avremo il via libera, ma non ho sentito nulla di definitivo in questo momento".



Le riprese de I Mercenari 4 dovrebbe cominciare il prossimo autunno, ma al momento non ci sono notizie ufficiali su cast e trama. Ovviamente vi terremo aggiornati sulla lavorazione del progetto.