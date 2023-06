I Mercenari 4, svelato il nuovo poster ufficiale

Nell'attesa del trailer ufficiale (che uscirà il 7 giugno) potete ammirare il poster ufficiale del quarto capitolo de I Mercenari: "Loro moriranno quando saranno morti" è la frase che campeggia sul teschio infuocato del nuovo poster de I Mercenari 4.

La banda capeggiata da Sly Stallone sentirà la mancanza di Arnold Schwarzegger che non tornerà in I Mercenari 4: ma il quarto film dell'amatissima saga d'azione vedrà l'arrivo di importanti new entry. Un altro volto storico dei Mercenari quale Terry Crews mancherà in I Mercenari 4 per lasciare il posto a Tony Jaa, Iko Uwais, Randy Couture, Jacob Scipio, Andy Garcia con una decisa impronta di "girl power" di cui si fanno portavoce Megan Fox e Levy Tran.



Ma di cosa parlerà I Mercenari 4? La sinossi del film recita: "Muniti di tutte le armi a loro disposizione, i Mercenari sono l'ultima linea di difesa del mondo e la squadra che viene chiamata in causa quando tutte le altre opzioni sono esaurite", ma al momento non sono stati trapelati ulteriori dettagli. Malgrado il film fosse in programma per il 2022, pare che stavolta il calendario sia definitivo: I Mercenari 4 uscirà nei cinema italiani il prossimo 22 settembre 2023.

La pellicola non è ancora arrivata al cinema ma si vocifera già uno spin-off tutto al femminile: chissà! Intanto non vediamo l'ora di vedere sul grande schermo i nostri amatissimi mercenari!