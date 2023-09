I Mercenari 4 ha una scena dopo i titoli di coda?

I Mercenari 4 ha esordito nei cinema di tutto il mondo. La pellicola con Sylvester Stallone e Jason Statham ha una scena post-credit?

Il primo capitolo de “I Mercenari” non aveva alcuna scena post- credit, neanche il secondo e il terzo l’avevano. E il quarto? No! Neanche il quarto. I Mercenari 4 non ha scene post credit, esattamente come gli episodi precedenti.

Il film, che segue una milizia privata intenta a fermare un gruppo di terroristi che hanno conquistato l’accesso a un arsenale di armi nucleari, non ha ottenuto un buon inizio. La pellicola ha incassato solamente 8 milioni nel primo fine settimana contro le proiezioni che lo attestavano a 15-18 milioni di dollari di potenziale incasso. Nonostante ciò, il regista spera in un possibile sequel de I Mercenari 4, e in un’intervista ha definito l’esperienza alla regia de “I Mercenari” straordinaria:

“Per me, come ex-stuntman, far parte del franchise de “I Mercenari” è un'esperienza unica, ed è un'emozione lavorare con qualcuno come Sly (Stallone) e Jason (Statham). Per me, nella vita bisogna spuntare delle caselle. E le ultime due caselle che ho spuntato nella mia carriera sono l’aver lavorato con la quintessenza degli eroi d’azione e il film che sto girando con Arnold. Così avrò completato la mia missione nella vita. Ora posso morire in pace! Ho cercato di mettere in gioco il mio gusto personale, ma di basarmi su ciò che hanno già fatto. Quindi non mi sono discostato dai primi tre. È diventata una vera e propria collaborazione tra me, Slye Jason per quanto riguarda il tono e l'azione che avremmo portato. E sento che questo quarto capitolo è un vero e proprio ritorno all'originale".