I mercenari 4, la saga di Sylvester Stallone continua? Le riprese a fine autunno

I mercenari 4 potrebbe finalmente vedere la luce quest'anno, secondo quanto ha dichiarato una delle star del franchise, Randy Couture. Tra il 2010 e il 2014 sono stati distribuiti tre film di I mercenari, saga ideata da Sylvester Stallone, autentico leader del cast corale che ha preso parte ai film. Couture ha partecipato a tutti e tre i capitoli.

In una recente intervista rilasciata a The Jenna Ben Show, a Couture è stato chiesto qualche dettaglio in merito alla lavorazione del quarto film.

La star ha raccontato che una precedente sceneggiatura per il sequel è stata scartata ma un nuovo script è protagonista della lavorazione attuale. E secondo quanto riferitogli dal suo agente, Couture ha dichiarato che le riprese dovrebbero iniziare addirittura entro l'autunno.



"Sembra che lo faremo. Ci stanno lavorando da un paio d'anni ma recentemente ho sentito dal mio agente che stanno lavorando alla sceneggiatura di I mercenari 4 e hanno in programma le riprese per il prossimo autunno. Quindi non ho ancora visto la sceneggiatura. Ne avevano una un paio d'anni fa in cui parlavano di realizzare I mercenari 4 e poi..." ha dichiarato Couture.

Per Randy Couture lavorare con il resto del cast è stato stupendo:"Un fantastico gruppo di ragazzi da cui imparare, stare in giro e divertirsi". A gennaio si parlava di uno spin-off de I mercenari con Jason Statham.

Scritto da Sylvester Stallone e basato sui personaggi creati da David Callaham, il cast del franchise comprende star del cinema action come Arnold Schwarzenegger, Jason Statham, Dolph Lundgren, Jet Li, Terry Crews, Bruce Willis, Steve Austin, Chuck Norris, Liam Hemsworth, Jean-Claude Van Damme, Ronda Rousey, Wesley Snipes, Antonio Banderas, Kelsey Grammer, Harrison Ford e Mel Gibson.



Scoprite quale può essere il futuro della saga de I mercenari nel nostro approfondimento.