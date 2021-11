I Mercenari 4, riprese travagliate in Grecia: feriti due membri della troupe

Sono attualmente in corso in Grecia le riprese di I Mercenari 4, nuovo capitolo della saga di azione con Sylvester Stallone, e abbiamo visto nei giorni scorsi una foto di 50 Cent dal set. A quanto apprendiamo da Millennium Films, però, due incidenti hanno recentemente coinvolto la troupe, fortunatamente senza gravi conseguenze.

Gli infortunati sono un pittore, che durante la pre-produzione è caduto dall'alto e ha avuto bisogno di un ricovero in ospedale, e un assistente alla regia, ferito a un piede da un veicolo pilotato da uno stuntman. Entrambi stanno bene, e un rappresentante della produzione ha dichiarato che sul set si sta prendendo "ogni precauzione possibile per garantire la sicurezza di tutta la troupe."

Alla fine di ottobre sembrava che I Mercenari 4 sarebbe stato diretto da Dolph Lundrgen, tra i protagonisti del film insieme tra gli altri a Stallone, Megan Fox, Jason Statham e Andy Garcia. Dietro la macchina da presa c'è invece Scott Waugh.

Non si tratta dei primi incidenti capitati dal debutto del franchise. Nel 2011, per esempio, uno stuntmant ha perso una vita, e un altro è rimasto ferito, durante le riprese in Bulgaria. Lo stesso Sylvester Stallone, in una vecchia intervista promozionale, aveva dichiarato: "Quando faccio I Mercenari mi rompo il collo, mi spezzo la spina dorsale e mi slogo le spalle. Sono caduto sulla schiena e ho divuto metterci del metallo lì dentro."