I Mercenari 4, il regista spera in un sequel nonostante il flop

È uscito nel fine settimana il quarto capitolo cinematografico della saga I mercenari. E i risultati sono purtroppo pessimi per Sylvester Stallone & co. Non solo il film ha fatto registrare il weekend di apertura più basso del franchise ma anche il punteggio più basso su Rotten Tomatoes. Un weekend da soli 8,3 milioni di dollari.

Un risultato disastroso, se si considera che il budget stanziato è stato di 100 milioni di dollari. Nonostante il flop al botteghino de I mercenari 4, il regista del lungometraggio, Scott Waugh, intervistato da Comicbook, ha espresso il desiderio di girare un quinto film.



"Prima di tutto? Diavolo, sì. Ritornerei per un cinque" ha confessato Waugh "Mi sono divertito molto. Ho considerato un onore dirigere questo tipo di franchise".

Waugh non ha delle star specifiche che vorrebbe vedere nella saga ma è entusiasta di far parte de I mercenari, un progetto così conosciuto e apprezzato nel mondo:"Non ho nessuno in mente, mi piace prima di tutto raccontare la storia, quindi vediamo qual è la storia e poi possiamo osservare l'ampia scelta di fantastici talenti a disposizione che possiamo inserire. Penso che la parte difficile del marchio sia che abbiamo attraversato tutto il ventaglio di possibilità tra le star action anni '80 quindi credo che si stia cercando di rivolgersi a star più recenti".



Ma secondo voi avevamo davvero bisogno di I mercenari 4?