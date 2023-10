I Mercenari 4, qual è il budget del film e perché è stato un flop

Qual è il budget de I mercenari 4 e perché è stato un flop? Il nuovo action con Sylvester Stallone e Jason Statham I mercenari 4 è andato malissimo al box office, ma quanto è costato il film e che cosa è andato storto esattamente?

Expend4bles ha avuto un weekend di apertura disastroso, con un incasso di appena 8,3 milioni di dollari in Nord-America contro il suo budget di 100 milioni di dollari, escluse le spese per il marketing, e già si parla di una potenzialmente perdita di 150 milioni di dollari per Lionsgate qualora il film non dovesse riuscire ad aumentare le proprie cifre al box office nei prossimi giorni.

Le ragioni dell'insuccesso de I mercenari 4 potrebbero essere molteplici: chiaramente l'industria cinematografica non è una scienza esatta (nessuno probabilmente avrebbe predetto il livello di successo ottenuto da Oppenheimer di Christopher Nolan) ma le recensioni estremamente negative, unite al divario di nove anni intercorso tra l'uscita del terzo capitolo e l'arrivo di questo quarto nuovo film della saga de I Mercenari, il tutto combinato con un cast di minor richiamo rispetto al passato e la concorrenza di altri film al cinema, hanno portato ad una perdita di interesse da parte degli spettatori, che hanno evidentemente optato per alternative migliori o scelto di attendere l'uscita de I mercenari 4 su VOD o streaming per recuperare il film.

Secondo Forbes, infatti, I Mercenari 4 è esattamente il tipo di titolo che potrebbe essere enormemente popolare in streaming, col sito che ha criticato la scelta di Lionsgate di far uscire il film al cinema. Il quarto episodio della saga potrà trovare nuova vita in digitale? Staremo a vedere.