I mercenari 4 promosso o bocciato? Prime recensioni del nuovo film con Sylvester Stallone

Sylvester Stallone e Jason Statham sono pronti a tornare a quasi dieci anni di distanza dall'ultima volta con la nuova avventura dei mercenari. Il quarto capitolo del franchise ha vissuto notevoli ritardi in fase di produzione ma ora è pronto per sbarcare sul grande schermo, da domani, giovedì 21 settembre.

Il film è stato classificato R e coloro che hanno potuto assistere alle anteprime del film hanno pubblicato i primi commenti in merito. Sul nostro sito potete recuperare il trailer de I mercenari 4.



Le opinioni sembrano piuttosto divergenti. Cinemablend non usa mezzi termini per definire I mercenari 4, descritto come "un imbarazzo per tutti i soggetti coinvolti".

"Vi siete mai chiesti quale sia il punto più basso di un franchise? Preparatevi a rimanere sbalorditi dall'orrore di I mercenari 4. Ha l'estetica di un film direct-to-video del 1995 e la semplice descrizione degli sviluppi della storia/trama suona come un imbarazzo. Un imbarazzo per tutti i soggetti coinvolti" si legge nella recensione.



Un'altra recensione poco lusinghiera spiega che "I mercenari 4 perde tutto ciò che era divertente nella saga per creare la voce più debole finora. La mancanza di potere da star e l'umorismo dimostra che questo franchise sta andando nella direzione sbagliata".

Sul web compaiono anche recensioni positive, nelle quali si elogiano soprattutto i momenti in cui il film si diverte e non è troppo serioso e si ritiene che il legame tra Stallone e Statham sia la vera forza del quarto capitolo, descritto come un "mix perfetto di combattimento cruento e un pizzico di umorismo. Sorprendente".



In attesa di vedere il film al cinema, su Everyeye potete gustarvi una clip de I mercenari 4 con Jason Statham e Megan Fox.