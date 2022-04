I Mercenari 4, ecco il primo poster del film con Sylvester Stallone

Duri a morire, sullo schermo e non: nonostante i tanti anni di carriera ormai alle spalle, sembra che a Sylvester Stallone e soci la voglia di imbracciare armi e cimentarsi in scene d'azione ai limiti (o ben oltre) del credibile non voglia proprio passare, come confermato da questo primo poster promozionale de I Mercenari 4.

Il quarto capitolo della saga partita nel 2010 è infatti ormai prossimo all'arrivo in sala dopo una gestazione in alcuni casi piuttosto dolorosa (nel vero senso della parola: in Grecia rimasero feriti alcuni membri della crew de I Mercenari), con il poster di cui sopra che arriva, primo di una lunga serie, a ricordarci di non mancare all'appuntamento.

"Moriranno solo quando saranno morti" recita la tagline, e nessuna frase sembra poter riassumere meglio il senso stesso del franchise, che tra il già citato Sylvester Stallone, Jason Statham, Dolph Lundgren (che per un po' sembrò doversi incaricare anche della regia del film), Mickey Rourke, Danny Trejo, Jet Li e tanti altri ancora riunirà per una nuova avventura il meglio del cinema action anni '80 e '90.

Anche voi fate parte dei fan che non vorranno perdersi questo (presunto) capitolo finale della saga? Fatecelo sapere nei commenti! Di recente, intanto, Dolph Lundgren si è lamentato della mancanza di sangue nei film d'azione moderni.