I mercenari 4, Megan Fox sul set: la foto in costume da soldatessa

Nei giorni scorsi abbiamo visto Sylvester Stallone e Jason Statham sul set nelle prime foto ufficiali di I Mercenari 4, nuovo capitolo della saga action che li vede lavorare fianco a fianco. Tra le new entry del quarto episodio c'è Megan Fox, e anche lei sembra pronta a entrare in azione a giudicare dalle ultime immagini.

Le nuove foto giungono da Twitter, e sono visibili anche in calce alla notizia. La prima è un selfie allo specchio di Megan Fox, con un look total black; la seconda è un primo piano che mette in evidenza il suo magnetico sguardo, oltre a una collana e un giubbotto di pelle.

"Megan Fox è vestita per I Mercenari 4 e pronta a iniziare le riprese" recita la didascalia di Fandom.

Qualche settimana fa Megan Fox ha fatto impazzire i fan per il look sfoggiato in occasione degli MTV Video Music Awards, sul red carpet insieme al compagno Machine Gun Kelly. Nel cast di I Mercenari 4 ci sono anche Andy Garcia, Tony Jaa e il rapper 50 Cent. Il film è scritto da Max Adams, Spenser Cohen e John Joseph Connolly, e diretto da Scott Waugh.

Secondo i produttori, I Mercenari 4 sarà "il più grande e spettacolare mai realizzato" nel franchise, caratterizzato da sequenze d'azione senza esclusione di colpi. Quali sono le vostre aspettative sul film? Fatecelo sapere come sempre nei vostri commenti.