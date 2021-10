I Mercenari 4: Iko Uwais si unisce al cast come villain!

Mentre Sylvester Stallone termina le riprese su I Mercenari 4, rendendo le teorie sulla morte del suo Barney Ross sempre più realistiche, il nuovo villain si unisce al cast: si tratta di Iko Uwais, attore noto per il film The Raid.

Uwais si va ad aggiungere al quarto film del franchise, in cui vedremo già da altre nuove star come Megan Fox, Andy Garcia, Jacob Scipio e il rapper Curtis "50 Cent" Jackson. Ovviamente I Mercenari 4 vedrà anche il ritorno di Jason Statham, Randy Couture e Dolph Lundgren.

Pur non avendo ancora dettagli di sceneggiatura, possiamo aspettarci sicuramente un film spettacolare e pieno di azione, perché al timone c'è uno che di scene d'azione ne sa tanto: lo stuntman diventato regista Scott Waugh.

Il film arriva dopo ben 7 anni dal terzo capitolo del franchise, datato 2014, e sancirà il passaggio del testimone dal Barney Ross di Stallone al Lee Christmas di Statham, che sarà il protagonista della pellicola. In tutto ciò si va appunto ad inserire come nuovo villain Uwais, che viene da un'apparizione in Snake Eyes al fianco di Henry Golding, ed è uno che con i film d'azione ha già un po' di esperienza.

Non è stata ancora annunciata una data di uscita per I Mercenari 4.