I mercenari 4, Iko Uwais racconta il lavoro sul set:'Un'esperienza preziosa'

I mercenari 4 non è ancora sbarcato nelle sale ma i fan sono già in trepida attesa per la nuova avventura delle celeberrime star del genere action. Il film, oltre ai soliti noti, vedrà anche l'ingresso di alcune new entry nel cast. Una di queste è Iko Uwais, chiamato per interpretare il villain del film. Ecco le sue dichiarazioni.

"L'esperienza è preziosa per me, condividere l'inquadratura con attori esperti, che hanno molta esperienza. Ci sono molte cose che condividiamo, ciò che pensiamo di loro, oltre alle aspettative" ha dichiarato Uwais.



Inizialmente non era chiaro se il film sarebbe stato un quarto capitolo ufficiale o uno spin-off sul personaggio interpretato da Jason Statham, Lee Christmas, ma secondo quanto scritto di recente da The Hollywood Reporter, I mercenari 4 sarà una via di mezzo.

Ricordiamo che qualche mese fa Stallone scrisse di essere pronto a lasciare il testimone a Jason Statham, creato immediate reazioni sui social.



Oltre a Iko Uwais, nel cast di I mercenari 4 anche 50 Cent, Megan Fox e Tony Jaa saranno new entry nel franchise.

Il film è diretto dall'ex stunt-man Scott Waugh. La saga ha incluso nel corso dei diversi film star 'picchiaduro' del calibro Arnold Schwarzenegger, Jet Li, Bruce Willis, Jean-Claude Van Damme, Harrison Ford, Wesley Snipes e Antonio Banderas.



Quali sorprese riserverà ai propri fan questo nuovo capitolo della saga creata da Sly?